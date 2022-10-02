Askeri personel 30 Ağustos'ta el sıkmadı, görev yerleri değiştirildi
Tokat Valiliği'nde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda, kalabalık bir askeri grup kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. Bu anlar sosyal medyada gündem olurken söz konusu albay ve binbaşının il dışına gönderildiği öğrenildi.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 02 Ekim 2022 08:17
Tokat'ta geçtiğimiz Ağustos ayı Zafer Bayramı resepsiyonunda skandal anlar yaşandı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın sosyal medyada duyurduğu olayda, kalabalık bir askeri grubun kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadığı ortaya çıktı. Yaşananlar sonrası söz konusu isimlerin başka illere gönderildiği öğrenildi.
"ŞAMİL TAYYAR: HERKES HADDİNİ BİLECEK
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, görüntülerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Disiplin soruşturması açıldığını, bir albay ve binbaşının il dışına gönderildiğini" belirtti. Tayyar, "Beyler, herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız