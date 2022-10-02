Üç bakanlık promosyon için devrede
Polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin ardından Sağlık Bakanlığı da çalışma başlattı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığından 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda banka promosyonları hakkında ihale veya işlem yapmamaları, bakanlık tarafından merkezi bir çalışma yapılacağı belirtildi.
Promosyon ödemelerinin düşük kaldığını ifade eden Sağlık-en Genel Başkanı Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumlarında çalışan personel için promosyonların yükseltilmesinin şart olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da promosyon konusunda çalışma yapacağını açıkladı.
KİM NE KADAR ALIYOR?
THY................ 40 bin TL
Polisler.......... 27 bin TL
İBB.................. 27 bin TL
ABB................ 27 bin TL
Emekliler...... 10 bin TL