Masada ikinci tur bugün başlıyor

6'lı masa, aday tartışmalarının gölgesinde ikinci tura başlıyor. Liderler, bugün CHP Genel Merkezi'nde saat 14.00'da bir araya gelecek. Genel merkez bünyesinde CHP, 6 lidere ilk defa ev sahipliği yapacak.

İkinci turun ilk toplantısı, CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan adaylık tartışmalarının gölgesinde gerçekleşecek. Gergin geçmesi beklenen toplantıda yol haritasına ilişkin takvimlendirme yapılacağı ifade ediliyor.

Masada, Cumhurbaşkanı adayı açıklanmadan propagandasını yürütecek komisyon kurulacak. Takvimlendirmeden sonra 6 partinin genel başkan yardımcısı düzeyinde temsilci göndereceği bir komisyon oluşturulması, bu komisyonun ortak adayın beyannamesini hazırlayıp, slogan ve seçim müziğini oluşturması planlanıyor.

Toplantıda parlamenter sisteme geçiş sürecinde yol haritasının netleştirilmesi ve "ön koalisyon protokolü" olarak da belirtilen, iktidara gelinmesi halinde ülkenin nasıl yönetileceğine ilişkin ilkeler de ele alınacak.

Mehmet Güney