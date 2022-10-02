Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve fırtına ( 50 - 80 km / sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor. İç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.