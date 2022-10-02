Erdoğan devreye girdi: Üretici TMO'nun kapısından dönmeyecek

Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla, fındıkta çürük alım oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e, kırık ve çatlak alım oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Ayrıca, TMO randevu almakta zorlanan üreticiler için yeni alım noktaları oluşturularak yığılmaların önüne geçilecek. Atılan bu adımlarla birlikte, üreticinin TMO'ya ürün satamadığı için elindeki malı tüccarlara ucuza satmak mecburiyetinde kalmayacağı bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk fındıkta üretici lehine iyileştirmeler yapıldığını belirterek "Üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bazı kararlar alınmıştır. Bu doğrultuda bütün Türkiye'de fındık alım noktalarının artırılması, çatlak, ıslaklık, nem oranı, çürük ve buruşuk oranlarının azami seviyeye kadar yükseltilmesi, randevu tarihlerinin daha kısa süreli olması, üreticimizden gelen fındığın tamamının alınması kararlaştırılmıştır" dedi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da "TMO beklediğimiz kararı verdi. Fındık alım merkezlerine yaptığımız ziyaretler ve saha çalışmalarımız sırasında üreticilerimizin bize ifade ettiği problemleri yetkililerle görüşerek çözüme kavuşturduk. Bu oranlar alım sürecini hızlandıracak, miktarını artıracaktır" diye konuştu.

EMRAH ÖZCAN