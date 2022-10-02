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Mersin'deki polisevi saldırısında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine yönelik terör saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 12:46
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26 Eylül gecesi Tece Polisevi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturma ve operasyonlar sürüyor. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.E., K.B., A.G. ve S.D. tutuklanırken, E.Ç. ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı.

Böylece dün tutuklanan M.K. ile birlikte polisevi saldırısına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 6'a çıkmış oldu.

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