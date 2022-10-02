Şehit Astsubay Yusuf Ataş, Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin en başarılı 10 bilim adamı belli oldu

Uluslararası sıralama kuruluşu "AD Scientific Index"'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index- 2023 "Turkey Top 10.000 Scientists " listesi adscientificindex.com adresinde yayınlandı. 216 ülke ve 19.5060 üniversite ve kurumdaki 1.082.000 akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 10.000 akademisyeni gösteren listeye göre: Türkiye ülke olarak dünyada 30., Avrupa'da ise 16. Sırada yer aldı.