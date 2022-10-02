İstanbul'da barajlardaki doluluk yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul genelinde bulunan barajlarda doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 16:13
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Barajlardaki doluluk oranı 1 Ekim itibarı ile yüzde 48.47 olarak ölçüldü. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibeyköy Barajı drone ile havadan görüntülendi.
Havadan görüntülenen barajda suyun renginin değiştiği görülürken, çevredeki çöpler ise dikkat çekti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız