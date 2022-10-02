Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü

Konya'nın Yunak ilçesi ile Ankara karayolunun 6. kilometresindeki Çeltik Kavşağında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Yunak istikametine seyir halinde olan Ali Bolat idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ş.M.K. idaresindeki 42 BVT 49 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada, Bayram Kaya, Zehra Kaya, Murat Kaya ve Rahime Harmankaya olay yerinde hayatını kaybetti.

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ KUTARILAMADI

Yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Konya'ya sevk edilen Zübeyde Harmancı da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının ise sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.