Kayseri'de 11. kattan düşen kadın öldü
Kayseri'nin Talas ilçesinde 58 yaşındaki S.T., 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 17:42
Alınan bilgiye göre, S.T. (58) Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak'taki bir apartmanın 11. katındaki pencereden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.T'nin öldüğünü belirledi.
S.T'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız