Dereye giren iki kardeş boğuldu
Ağrı'da dereye giren 2 kardeş boğuldu. Göletten çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 18:12
Fırat Mahallesi Suçatağı mevkisinde Berat (15) ve Berkay K. (13) kardeşler, arkadaşlarıyla Şeryan Deresi'ne girdi.
Kardeşlerin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları aramada, daha önce iş makineleriyle kum çıkarılan bölgede oluşan su göletinde kardeşlerin cansız bedenine ulaştı.
Göletten çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız