SPK'dan 10 kişi hakkında suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa'daki işlemler nedeniyle 10 kişi hakkında savcılığa suç duyursunda bulundu. Aynı kişiler için 3 Ekim'den başlamak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 02 Ekim 2022 19:53
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa'daki işlemler nedeniyle 10 kişi hakkında savcılığa suç duyursunda bulundu. Aynı kişiler için 3 Ekim'den başlamak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi.
SPK'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişiler hakkında ayrıca borsalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.SPK bültenine göre, SPK Borsa İstanbul nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda 1'i şirket 10 gerçek kişiye de Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri kapsamında 3 Ekim'den itibaren borsalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanacak. Suç duyurusunda bulunulan ve işlem yasağı getirilen kişilerin isimleri şöyle: A.C.T, B.A., B.A, E.K, H.G., M.A., N.K.K., N.K., P.T., T.K. Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 gözaltı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız