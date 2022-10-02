Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın diploması trafiği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mabeyn Köşkü'nde diplomasi trafiği yürüttü.

Kalın, ilk olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki işbirliği alanları ile Ukrayna savaşı, Ege ve Akdeniz, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi ile birlikte ortak çıkarlar temelinde işbirliği alanlarının artması beklentisi dile getirildi.

F-16 vurgusu

F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna Savaşı'nın ukuslarası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile görüşme

Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Yermak arasında gerçekleşen görüşmede Ukrayna savaşının gidişatı ve son gelişmeler değerlendirildi.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde uluslararası hukuk çerçevesinde savaşın sonlandırılması için diyalog zeminin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi.

Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye'nin reddettiği belirtildi.

Zor koşullara rağmen Türkiye'nin tarafları bir araraya getirme noktasındaki çabalarının kararlılıkla devam ettiğine işaret edildi.

Savaşın sonlandırılması ve barışın tesis edilmesi hususunda Türkiye'nin samimi gayretlerine ve çok taraflı girişimlerine tüm uluslararası toplumun destek verilmesinin önemi altı çizildi.

Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının tüm dünyaya sevkiyatını sağlayan İstanbul Mutabakatı ve esir takasının gerçekleşmesinde Türkiye'nin oynadığı kilit rolün önemine vurgu yapıldı.