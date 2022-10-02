Isparta'da kadın cinayeti
Isparta'da eşi tarafından silahla vurulan 40 yaşındaki Yadigar I. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Sezer I'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 21:43
Isparta'da kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer I. (38) ormanlık alandaki ağılda, eşi Yadigar I. (40) ile henüz bilinmeyen sebeple tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Sezer I, eşine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız