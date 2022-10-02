Derbide gol sesi yok
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Beşiktaş 15, Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi.
Fenerbahçe ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş ise Giresunspor'a konuk olacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sol yanından az farkla auta gitti.
31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Salih yeniden içeri doldurdu. Penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
43. dakikada sol kanattan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topa Weghorst yatarak dokunduğu topu auta gönderdi.
Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmayınca taraflar birer puana razı oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 15'e, Fenerbahçe ise 14'e yükseltti.
GEHZZAL 5 MAÇ SONRA
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maçlık aranın ardından takıma döndü. Derbiye yedek kulübesinde başlayan Gehzzal, 73. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna dahil oldu.
SERDAR AZİZ FORMASINA KAVUŞTU
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından forma giydi.
Sakatlığının ardından kadroya dönen ama hiç süre almayan Serdar, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu.
31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan maçtan 75 gün sonra formasına kavuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız