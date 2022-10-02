Banka değil, aşiret düğünü!
Kocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 22:16
Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi.
Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız