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3 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

3 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 00:02
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3 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya ve Endonezya'yı kapsayan resmi ziyaret kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gidecek.

(Ankara)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde büyükşehir belediye başkanlarını kabul edecek, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yenilenen acil servisinin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Bursa/11.00-17.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Habitat Günü Programı'na katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00-15.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Divan Oteli'nde düzenlenecek "Engelsiz Yaşam Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ziyaret edecek, Tasarım ve İnovasyon Merkezi ve Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışına, Küpeliler AŞ Suntalam Fabrikası Temel Atma Töreni ile Model Fabrika Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/10.15-15.00)

KAPAT [X]

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamındaki basın toplantısına katılacak, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Şanlıurfa/09.30/17.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yer aldığı heyet Libya'ya resmi bir ziyaret düzenleyecek.

(Trablus)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sinema Müzesi'nde Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi Tanıtım Toplantısı'na, Grand Pera, Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki sergilerin açılışlarına ve Türk Tarih Kongresi Gala Yemeği'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/11.00/Ankara/16.00-19.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu'da il brifinginin alınması ve basın toplantısının ardından önceki dönem parti yöneticileri ve milletvekili toplantısına katılacak, GSB Gölköy Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret edecek, olimpik yüzme havuzunun açılışını yapacak. Bakan Kasapoğlu, STK - Amatör Kulüpler Haftası açılış ve malzeme dağıtım, gençlik ve antrenör buluşması programlarının ardından esnafı, AK Parti Kadın ve Gençlik Kollarını, milli okçu Mervenur Eroğlu'nun ailesini ziyaret edecek.

(Bolu/11.00-19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesi Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Erzurum/20.00)

4- Ampute Futbol Dünya Kupası'na TFF'nin Riva tesislerinde devam edilecek. Türkiye A Grubu'ndaki üçüncü maçında Haiti ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlayacak; E Grubu'nda Darüşşafaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav Kudüs takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kudüs/21.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftası Beşiktaş Elmlakjet-AYOS Konyaspor Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

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