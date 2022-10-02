Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Eklenme : 02 Ekim 2022 23:46
E.K. yönetimindeki otomobil, Hekimhan-Arguvan kara yolunun 2. kilometresinde M.Ç. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.K, Z.Ç ve Zekine Takmaz yaralandı.
Ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zekine Takmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız