Toprağa dokunan gençler: Dersimiz tarım

Tarımda nitelikli iş gücü açığını kapatmak için meslek liselerinde açılan 'tarım bölümü' ilk eğitim yılına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı protokolü ile İstanbul'da 7 lisede açılan bölümde öğrenciler, bir yandan teorik ders alıyor diğer yandan da toprak üstünde uygulama yapıyor. O okullardan birisi olan Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapılarını bize açtı.

30 ÖĞRENCİSİ VAR

Bu yıl açılan bölümde 30 öğrenci bulunuyor. Öğrenciler arasında çiftçi çocukları da var, memur ya da esnaf çocuğu da. Okulda dersleri ziraat mühendisi ve ilçe tarım ve orman müdürü veriyor. Öğrenciler haftada 11 saat alan dersi alıyor. 4 yıl süresince öğrencilere tarla bitkileri, süs bitkileri, tahıllar, aromatik bitkiler, sağlığa yönelik bitkiler, toprağın işlenmesi, toprağı işleme teknikleri, tarım alet makine, tohum üretme, bitkisel üretime hazırlık, tarım alet makine, bitki koruma gibi dersler verilmesi planlanıyor. Okul sıralarında teorik bilgiler alan öğrenciler daha sonra seralarda bu bilgileri tatbik ediyor. Öğrenciler bir ürünün dikilmeden önceki ve sonraki halini, ürünün gelişim ve hasat aşamalarını yerinde görüyor. Öğrencilerin ilk öğrendiği konu ise hangi ürünün hangi toprakta daha verimli olacağının tespiti içen uygulanan topraktan örnek alma.

ÜRETEN NESİL YETİŞTİRECEĞİZ

Okul Müdürü Sakine İzgi, "Devlet okulunda böyle bir imkana kavuşmak bizi heyecanlandırıyor" dedi. Meslek derslerini bizzat kendisi veren Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Benli de projenin amacının üreten bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi. Benli, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilerimizi nasıl eğitiyorsak öğrencilerimize de en az o kadar eğitmeyi amaçlıyoruz. Çocuklar bitkilerin dikildiği tohumdan hasat edilene kadar hangi aşamalardan geçtiğini yakinen takip ediyorlar ve bu periyodu da izlemiş oluyorlar. Bitkisel üretimde hangi aşamalar var, tohum ne ister, su ihtiyacı ve sıcaklık nedir, hangi gazlar zararlıdır, iklim değişikliğinin buna etkileri nelerdir gibi her türlü sahada uygulamayla yerinde görmüş oluyorlar. Bizim amacımız da tarımsal nüfusumuzu gençleştirmek ve gençlerimize tarım bilincini vermek ve üreten bir nesil yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL METODLAR

Dünyadaki kuraklık ve iklim değişikliği ve akabinde pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıların tarım alanını ön plana çıkardığını söyleyen Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan ise "Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra da bilimsel anlama ülkenin tarım politikalarına yön vereceklerini düşünüyoruz. Dünyada artık bu sektörün önü açıldı. Bir sıkıntı bir diğer sektöründe kapısını açıyor. Öğrencilerin temelden yetişmesi çok önemli. Öğrencilerimizin en iyi şekilde modern ve bilimsel tarım anlamında eğitim almaları için her türlü olanakları onlara sunmaya çalışacağız" diye konuştu.

Saliha Engin