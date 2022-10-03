Demir-çelik üretiminde merkez ülkeyiz

Küresel kriz demir-çelikte Türkiye'ye milyarlarca dolarlık fırsat sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta İskenderun ve Ereğli olmak üzere tüm üretim tesislerinde eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi. Halen yüzde 60'lar düzeyinde olan üretim kapasitesini yüzde 100'e çıkarma hesapları yapılıyor. Türkiye sahip olduğu 20 milyar ton kömür rezervi ve Suriye, Irak gibi ülkeler başta olmak üzere hurda temini noktasında bir dizi yeni girişimde bulundu. Çin, Brezilya, Rusya, Japonya, Tayvan, Hindistan dahil birçok ülke krizden ciddi anlamda etkilenirken Türkiye sahip olduğu doğal imkanlar ve coğrafi konum nedeniyle bu alanda en cazip alternatif olma özelliği taşıyor.

TARİHİ FIRSAT

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Veysel Yayan konu ile ilgili gazetemize yaptığı değerlendirmede, "Dünya geneli yaşanan gelişmeler Türkiye'ye tarihi fırsatlar sunuyor. Dünya Ticaret Merkezi krizin yol açacağı sıkıntılara ilişkin bir uyarı metni yayımladı. Bu noktada Avrupa çok önemli bir samimiyet sınavı verecek. Çünkü şu ana dek Türkiye'ye karşı demir-çelik ihracatı ve hurda temini ile ilgili koruma tedbirleri kapsamında uyguladığı kotalar vardı. Şu an tüm üretim dinamiklerini kaybettiler. Mevcut durumdaki dışa bağımlılıklarını nasıl gidereceklerini önümüzdeki dönem göreceğiz. Elbette Türkiye hem kur farkı hem de mesafe-taşıma avantajları nedeniyle en güçlü alternatif. Bu noktada enerji maliyetleri başta olmak üzere resmi kurumlara büyük iş düşüyor. Sektör temsilcileri de üzerine düşenleri yapması durumunda yüzde 60'lar düzeyindeki üretimimiz tam kapasiteye dönüşebilir ve bununla birlikte ülke ihracatımız çok ciddi düzeyde artar' dedi.

ENERJİ PROBLEMİMİZ YOK

MTA eski proje sorumlusu İlker Şengül de küresel dengelerin ABD ve AB tarafını yeni pozisyonlar almaya mecbur kıldığını vurguladı ve şu değerlendirmeyi yaptı: Gelinen noktada kota rejimleri zorunlu olarak değişecek. Özellikle Avrupa ağır bir enerji kriziyle boğuştuğu için tüm üretimi durdurdu. Sektörün dev markası Arcelor Mittal, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde fabrikalarını kapattı. Buna Polonya, Çekoslovakya, Slovakya, Sırbistan, İngiltere, Avusturya, Belçika gibi ülkelerde üretim yapan tesisler faaliyetlerini durdurdu. Buna mukabil Türkiye gerek İskenderun gerekse Ereğli'de hiçbir biçimde yakıt-enerji problemi yaşamıyor. Ülkemizin 20 milyar ton kömür rezervi var. Demir-çelik üretimi açısından bu durum büyük avantaj. Akışkan yatak ve süper kritik sistemlerin kullanılması konusunda da problemsiz ülkeyiz.

ADIM ADIM DÜNYA LİDERLİĞİNE

Türk çelik sektörü 2021'de 40.4 milyon tonluk üretim gerçekleştirdi. 22.4 milyar dolar ile otomotiv ve kimyanın ardından en büyük ihracat katkısını yapan sektörde Türkiye, Avrupa'nın en büyüğü, dünyada 7. sırada. Yüzde 10-12'lik büyüme bekleyen sektör temsilcileri, yaşanan gelişmelere paralel artan taleple sıralamanın değişeceğini ve Türkiye'nin liderliğe yürüdüğünü belirtiyor.

AVRUPALI ÜRETİMİ KAYDIRMAK İÇİN TEMASI SIKLAŞTIRDI

Avrupa'da yaşanan enerji problemi sonrası birçok büyük üretici ya üretimlerini durdurdu ya da yavaşlattı. Türkiye'de enerji konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünen Avrupalı firmalar da üretimlerini Türkiye'ye kaydırmak için harekete geçti. 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Düsseldorf Alüminyum Fuarı'nda konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Avrupalı şirketler en yakın alternatif olarak Türkiye'yi görmeye başladı. Avrupalı alüminyumda üretimlerini bize kaydırmak istiyor. Süreci doğru yönetir ve doğru enerji politikaları oluşturup, ilişkilerimizi en iyi şekilde kullanırsak, Türkiye çok büyük bir avantaj yakalayabilir" dedi.

YILMAZ BİLGEN