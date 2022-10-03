Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 08:05
İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız