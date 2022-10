Kılıçdaroğlu: Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuğu olduğu İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta gündeme ilişkin konuları değerlendiriyor.

"Devlette ciddi bir çürüme var; iradesi ipotek altına alınmış bir TBMM var" diyen CHP lideri, "6 liderin üstlendiği sorumluluk sıradan bir sorumluluk değildir. Biz 6 lider ülke yeniden inşa edilecek, devletteki çürüme durdurulacak, liyakat sağlanacak. Biz büyük bir fedakarlıkla bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya, İyi Parti lideri Meral Akşener'in kendisine gülerek söylediği, "İnanın CHP'yi yönetmek aslında Türkiye'yi yönetmekten daha zor bir bakıma" ifadesini aktardı. CHP lideri buna karşın, "Doğrudur. Tabii düşünce özgürlüğü var. Düşünce özgürlüğü her insanın her istediğini söylediği anlamına gelmiyor. Elbette düşüncelere saygılıyız. Geçmişte 'CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor' denirdi. Bu artık bitti. Sonuçta her birimiz oturup konuşuyoruz. Daha sık toplantılar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"LİDERLER ZİRVESİ BUNDAN BÖYLE DAHA SIK TOPLANACAK"

Dünkü toplantıdan sonra liderler zirvesini bundan böyle daha sık toplayacaklarını söyleyen CHP lideri, "Seçime de az kaldı dolayısıyla topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var bunların topluma aktarılması lazım" dedi.

"Yoksulluk istismar ediliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz öyle bir düzen getireceğiz ki kime isterse oy versin ama hiç kimse yatağa aç girmesin. Biz bunu yapacağız Buna benzer çok projemiz var. Örneğin yurt sorunu. Bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen yayınla gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

"Yoğun bir gündü. Ev sahipliği yapmak kolay değil. Belli temel konuları görüşmek, bir metni hazırlamak, metnin 6 lider tarafından görülmesini sağlamak sonra hep beraber imzalamak, kamuoyu ile paylaşmak ve bir sonraki toplantı ile ilgili kararlar almak güzel bir şey. Bize yorulmak yasak.

Bizi bir araya getiren aslında bizim kendi özel taleplerimiz değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve bu durumdan rahatsız olan 6 lider bir araya geldik. Türkiye bu kadar ağır bir yükü çekemez. Hangi alana bakarsanız sorunsuz hiçbir alan yok. Sokaktaki vatandaş artık nasıl geçineceğini düşünüyor. Ahlaki değerlerimizde müthiş bir bozulma var. Boşanmalar gırla artıyor. İnsanlar perişan. Üreten insan karşılığını alamıyor. Faiz girdabında mahvolan esnafımızı, çiftçimizi düşünün. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman halkta büyük bir yoksulluğu ve bu yoksulluğun giderek derinleştiğini görüyoruz. Yukarıda ise 3,4,5 yerden aylık alanlar, köşeyi dönenler, oligarklar, uyuşturucu baronları var. Orta sınıf artık giderek yok olmaya başladı. Bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmenin yolu bir araya gelmek, oturup konuşmak. Biz artık öyle bir noktaya geldik ki devlette ciddi bir çürüme var. Bakanlar eski bakan değil, Meclis meclis değil. İradesi ipotek altına alınan bir Meclis var. Yıllardır soru önergelerine verilmeyen cevaplar var. Bu ne demektir? Milletin seçtiği vekili dikkate almıyorum diyor. Yargıda felaket bir tablo var. 'AYM kararını uygulamam' diyor en alttaki adam. Suç işliyor. 6 liderin yüklendiği sorumluluk sıradan değildir. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir. Biz 6 lider ülke yeniden inşa edilecek, devletteki çürüme durdurulacak, liyakat sağlanacak, herkes kendi görevini yapacak. Biz büyük bir fedakarlıkla bir aradayız.

CHP'de düşünce özgürlüğü var. Elbette ki düşüncelere saygılıyız. Geçmişte hep şu söylenirdi 'CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor' diye. Bu artık bitti. Her birimiz oturuyoruz, konuşuyoruz, daha sık toplantılar yapıyoruz. Mutlaka parti meclisi toplantılarını, milletvekili toplantılarını, belediye başkanları toplantılarını belli aralıklarla yapıyoruz. Meclis tatile girdi biz tatile girmedik. Türkiye bu haldeyken bizim tatil yapacak halimiz yok, her birimiz çalıştık.

6'lı masa toplantılarını daha sık yapma yönünde dün akşam karar aldık. Daha sık yapacağız. Gerekirse 15 günde, 20 günde bir gerçekleştireceğiz. İkinci ev sahipliğini DEVA Partisi yapacak. Çünkü seçime de az kaldı. Topluma daha vereceğimiz hedefler, çalışmalar var. Bu çalışmaların topluma aktarılması lazım.

Dün iki önemli karar aldık. Biri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişin yol haritası... Yani biz nasıl yöneteceğiz. Var olan tereddütler varsa gidereceğiz. İkincisi ülkemizin temel politika alanları. Bu konularda da bir çalışma yapılıyor. Bu daha uzun vadeli bir çalışma olacak. Biz iktidar olduğumuzda tarımda, milli eğitimde şunu yapacağız... Tüm bunları belirleyen bir çalışma yapıyoruz şu anda. İktidar olduğumuzda hangi gün neyi yapacağımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir.

6 ay içinde toplumun bir rahatlaması lazım önce bunu yapacağız. Çiftçinin, esnafın faiz borcu var biz bunları sileceğiz. Aile Destekleri Sigortasını getirmek istiyoruz. Hiçbir evde yoksulluk emaresi olmayacak. Hiçbir ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilip onu karanlığa, soğuğa mahkum etmeyeceğiz. Biz öyle bir düzen getireceğiz ki kime isterse oy versin ama hiç kimse yatağa aç girmesin. Bir yıl içerisinde yurt sorununu çözeceğiz. Anne baba çocuğunu yurda gönderirken huzur içinde gönderecek.

Erzurum'da bir esnaf kardeşim 'Bir soru soracağım. Siz Allah'tan korkuyor musunuz?' dedi. 'Elbette. Hepimizin bir inancı, ahlaki değeri var. Biz hata yapmamaya, kusur, günah işlememeye özen gösteririz' dedi. 'Size neden sordum biliyor musunuz? Bir defin sırasında döndü dolaştı iş siyasete geldi. CHP'yi suçlamaya başladılar. İçlerinden biri 'CHP ne zaman iktidar oldu e niye suçluyoruz biz' dedi' dedi. Kendi kusurlarını başkalarına iftira atarak örtmeye çalışıyorlar. Yerel seçimlerden önce yardımlar kesilecek diye propaganda yaptılar. Aksine yardımlar attı. Ekrem bey söz vermişti. 'Yoksul ailelere süt vereceğim' diye. Erdoğan kalktı bir açıklama yaptı. 'Bunlar süt dağıtacağız sözü vermişti niye bu sözü tutmuyorlar' diye. Oysa biz aylardır süt dağıtıyorduk.

Merkezi iktidarda bu yardımlar devam edecek. Kişinin yoksulluğunu sadece sosyal devlet bilecek. Nerede Aile Hekimi varsa Aile Destekleri Sigortası personeli de olacak. Bize düzenli bir rapor yazacak. Onun yoksulluğunu kimse bilmeyecek.

ENAG: 12 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 186

ENAG'ın dediği doğru. Vatandaşta bunu görüyor zaten. Pazara gittiği zaman görüyor. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta zam yapıyorlar. Gübreye yapılan zam yüzde 100'leri aştı. Bu iktidar alt gelir gruplarından alıp, üst gelir gruplarına aktarıyor.

20 yıldır iktidarsın elinden tutan mı var? Sana engel olan mı var? Sen atama yaptın da Bay Kemal sana karşı mı çıktı. 'Enflasyonu indireceğiz' diyor. E indir kardeşim. 'Faizi indireceğiz' diyor. E indir kardeşim. İndiriyor, fiyatlar düşmüyor. Zam almış başını gidiyor.

Şu saraydan inip varoşlara bir git bakalım. Bunlar halktan tamamen kopmuş vaziyette. Erdoğan çıkıp pazarda alışveriş yapamaz. Hadi sen yapmıyorsun eşini gönder. Hadi o da gitmiyor sana bağlı 2-3 kişiyi gönder...

6'LI MASA TOPLANTISI

Altı liderin bir araya gelmesinin Türkiye açısından, demokrasi, insan hakları açısından, toplumsal barışı sağlama açısından önemli olduğunu, bu önemin toplumun herkesi ilgilendirdiğini ifade ettim. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur diye ifade ettim. Buna benzer bir giriş, hoş geldiniz konuşması...

Her lider ev sahipliği yapmadan önce liderleri gezip bir gündem taslağı veriyor. O gündem taslağı içerisinde liderler 'Şunu da gündeme alabiliriz' ya da 'Şunu almaya gerek yok' derlerse biz o çerçevede yeni bir gündem oluşturuyoruz ve masaya oturup görüşmemizi yapıyoruz.

Hepimiz görevimizin farkındayız. Genel başkanların ev sahipliğinde de ilk konuşmayı onlar yapıyor.

'SEÇİMİ KAZANACAĞIZ'

Ondan hiç endişem yok. Seçimi kazanacağız, parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız ve gerçekten toplumun her kesimini kucaklayan bir siyasal anlayışı egemen kılacağız.

'150 BİNE YAKIN İŞÇİYE DE KADRO VERECEĞİZ'

Devlette yüz binin üzerinde taşeron işçi var. Hani taşeronları kadroya alacakları? Baskı yaptım, yaptım aldılar. Şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan tutun Kara Yolları'na kadar taşeron işçi var. Onlara da sözümüz var. 150 bine yakın işçiye de kadro vereceğiz.

EYT sorununu ısrar ettik 'çözeceğiz' diyorlar. Çözmezlerse biz çözeceğiz.

'CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEDİK, NE YAPACAK BU ADAY?'

Şunu eleştirdik kendi aramızda. Niye acaba televizyonlar neredeyse günün 24 saati cumhurbaşkanı kim olacak diyor... Var olan bir sistem var, herkesi perişan etti. Gençler geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Biz önce bunu nasıl çözeceğimiz konusunda bir görüş birliği sağlamamız lazım. Cumhurbaşkanı adayı belirledik, ne yapacak bu aday? Belli çevreler bunu özellikle gündeme taşıyorlar.

Son derece akıllı, ayakları yere basan, feraset sahipleri kişilerin oturup devletteki sorunları nasıl çözeriz diye bunun üzerine uzlaşmamız lazım. Sonra deriz ki Cumhurbaşkanı adayımız budur. Aday da 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. Vaatleri hayata geçirecek. Bu olmazsa başa dönmüş olacağız. Cumhurbaşkanı için söylediğimiz açık. Sen bizim cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim gününü belirle, biz de 2 gün içinde adayımızı belirleriz.

Adayın kim olacağı konusunda konuşma olmadı. Seçim tarihini belirlesinler adayımızı belirleriz.

CHP'de bu konuyla ilgili görüş beyan edilecekse altı liderin hazırladığı metin var. Bu metin çerçevesinin dışına çıkmamız gerekiyor.

SANDIK GÜVENLİĞİ

Altı lider bu konuda son derece kararlı bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili de ekipler belirlendi. Elimizdeki veriler sürekli güncelleniyor. Verilerden yola çıkarak biz ilk kez oy kullanacakları, nerelerde, hangi konutlarda oturduklarını da gayet iyi biliyoruz. Yanlış bilgileri YSK'ya bildiriyoruz. Bu konuda duyarlılığımız var. Diğer partilerde benzer çalışmalar yapıyorlar.

Seçim güvenliği ile ilgili ayrı bir komisyon kurduk. YSK'dan bize belli aralıklarla sonuçlar geliyor ve biz onları eskiler ile karşılaştırarak ilerde hiçbir hata, kusur olmasın diye özel bir çaba harcıyoruz.

Doğum yerleri Türkiye'de olmayanlar var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... Örneğin Suriyeli, Iraklı... Bütün bunların hepsinin verileri var. Biz seçim güvenliği konusunda son derece duyarlı ve kararlıyız.

Buradaki kritik nokta şu. Sandıkta görevli arkadaş. Oraya geldiği saat tutanağı imzalamayacak. Sayım yapılacak, tutanaklar kontrol edilecek ondan sonra bir fotoğrafını çekecek ve sonra CHP Genel Merkezi'ne gönderecek. Biz en son İstanbul seçimlerinde böyle yaptık. Bunda