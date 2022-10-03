3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 03 Ekim 2022 10:12
TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşmede verilen zammı geçti.
Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37, Ağustos ayında yüzde 1,46, Eylül ayında ise yüzde 3,08 arttı.
Memurlara 2022 yılının 2. yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilmişti. 3 aylık enflasyon verisi toplamda yüzde 7,05 oldu.
Şuan için memurlar için az da olsa enflasyon farkı oluşmuş durumda.
Ekim, Kasım ve Aralık ayı memurların alacağı enflasyon farkını netleştirecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız