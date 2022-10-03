Boğazda teknede rastgele ateş açan genç kızların görüntüsü infial yarattı

İstanbul Boğazı'nda bir teknedeki 2 kadının rasgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntünün ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.



ADRESLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Tekne üzerinde ateş ederek paylaşım yapan kadınların üniversite öğrencisi B. A. ve F.K. olduğu belirlendi. Adresleri belirlenen genç kızlar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SİLAHI VERDİĞİ İDDİA EDİLEN KAPTAN DA YAKALANDI

Genç kızlar ifadelerinde olayın geçen haziran ayında yaşandığını, görüntüyü arkadaşları D.Ö.'nün çektiğini, tabancayı da tekne kaptanının kendilerine kurusıkı olduğunu söyleyerek verdiğini itiraf ettiler. Ateş açtıkları tabancayı kendilerine tekne kaptanının verdiğini söylemeleri üzerine kaptan A.K. de yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Teknede bulunan ve olayda kullanıldığı belirlenen kurusıkı tabancaya da el konuldu. A.K. 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' ve 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçunda işlem yapılarak serbest bırakıldı. İki genç kızda Emniyet'teki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.





Kaynak: Haberler.com