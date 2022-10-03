'7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, sözde üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Eklenme : 03 Ekim 2022 12:45
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız