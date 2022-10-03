Tetkik Hakimi eşini öldürüp intihar etti
Alperen Ocakları eski Genel Başkanı olan Adalet Bakanlığı tetkik hakimi S.T., 3 çocuğunun annesi eşi İ.T.'yi silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Eklenme : 03 Ekim 2022 12:59
Ankara'da Hakim S.T.n, evinde geçirdiği bunalım sonucu önce 3 çocuğunun annesi olan eşi İ.T.'yi silahla vurarak öldürdü ardından da aynı silahla kendi canına kıydı. İ.T. ve S.T.'nin cenazeleri Adi Tıp morguna kaldırıldı.
Alperen Ocakları'nın genel başkanı iken görevden alınan S.T., daha sonra hakim olmuş, Danıştay'da tetkik hakimliği yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı yapmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız