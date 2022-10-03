Muhtarlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verildi
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, muhtarlıkların fatura giderlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 13:45
Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun'da değişiklik yapılmasını öngörüyor.
Teklif, köy ve mahalle muhtarlıklarının elektrik, su ve ısınma fatura bedellerinin İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını; İçişleri Bakanlığının her yıl kaymakamlıklara bu giderlerle ilgili bütçe aktarımında bulunmasını içeriyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız