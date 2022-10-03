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Kendisi için gelen sağlık görevlisinin kaburgasını, ambulansın da camını kırdı

Diyarbakır'da, yolda yattığı görülen S.D. (18), ihbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camları kırıldı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı S.D.'nin, kaçtıktan sonra Sur ilçesinde de başka ambulansa saldırdığı belirlendi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Ekim 2022 14:52
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Olay, dün Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yatan S.D.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D., bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı.

Fırlatılan taşlardan 2'si, sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti. Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.

Olayın ardından S.D., kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D.'den şikayetçi oldu.

BAŞKA AMBULANSA DA SALDIRMIŞ

Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D.'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.

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