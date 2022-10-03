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Tunceli'de barınma sorunu yaşayan öğrenciler misafirhanelerde kalacak

Tunceli'de barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin geçici olarak kamu misafirhanelerinde konaklayabileceği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 15:42
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Tunceli'de barınma sorunu yaşayan öğrenciler misafirhanelerde kalacak

Valilikten yapılan açıklamada, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla çevre illerden kentteki Munzur Üniversitesine öğrencilerin geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdu çıkmayan ya da yedekte olan, ev bulamayan öğrencilerimizin konaklama sorunları çözülünceye kadar Valiliğimizce kamu misafirhanelerinde konaklamaları sağlanacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin Valiliğimiz Özel Kalem veya Açık Kapı Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olacaktır. Gençlerimizin her daim yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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