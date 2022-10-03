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'Vatandaşlarımıza 2 yıl içerisinde konutlarımızı teslim edeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projelerine ilişkin, "İnşallah 2023'ün ilk çeyreğinde bütün sözleşmelerimizi TOKİ Başkanlığımız eliyle imzalayacağız. Vatandaşlarımıza da 2 yıl içerisinde söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı bitirip etaplar halinde teslimini yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 22:45
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'Vatandaşlarımıza 2 yıl içerisinde konutlarımızı teslim edeceğiz'

Kurum, "Dünya Habitat Günü" programı kapsamında geldiği Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi'nin etrafında yapılan çevre düzenlemesini inceledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kurum, "Dünya Habitat Günü" dolayısıyla çok güzel bir organizasyonla tüm dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.

Kurum, dünyanın birçok ülkesinden yabancı misafirleri Balıkesir'de ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonun burada gerçekleştirilmesinde çok büyük emeği olan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer eşleri, Emine Erdoğan hanımefendiye Zağnos Paşa Camisi'nin hemen yanından şükranlarımızı iletiyoruz. Dünyanın 110 ülkesinden misafirlerimiz var. 3 gündür Balıkesir'de insanlık için insanlığın geleceği için hep birlikte tüm dünyaya mesajlar verdik. Toplantılar yaptık, bilim insanlarımızı dinledik. Yuvarlak masa toplantıları etrafında gençlerimizin, akademisyenlerimizin bilim insanlarımızın olduğu toplantılarda hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmamak anlayışıyla görüşlerimizi, fikirlerimizi, önerilerimizi AK Parti'mizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğu devrimleri anlattık. Bir gurur tablosuyla ülkemizin 20 yıldır mazlum coğrafyada birliğin, beraberliğin, huzurun devam etmesi adına yapmış olduğu projeleri bir bir paylaştık."

- "Her bir vatandaşımızı kucaklayacağız"

Balıkesir'e gelen yabancı misafirlerin Türkiye'nin duruşunu takdirle karşıladığını anlatan Kurum, "İnsanlığın ve ortak evimiz dünyanın geleceğini inşallah hep birlikte kurtaracağız. İklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımıza eşit mesafede duracağız. Her bir vatandaşımızı kucaklayacağız ve onların gönlüne girmek suretiyle bütün hizmetlerimizi 81 ilimize 780 bin metrekare vatan toprağına götürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, AK Parti hükümetlerinin son 20 yıldaki yatırımlarına değinerek, Balıkesir'e de bu sürede 24 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.

Balıkesir'e 9 millet bahçesinin kazandırdıklarını dile getiren Kurum, "9 millet bahçesinin ikisini açılışa hazır hale getirdik. Yapımı devam edenler var. Balıkesir'in o güzelliğine, güzellik katacak adımları atmaya devam ediyoruz." dedi.

Kurum, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 5 farklı projede 3 bin 600 sosyal konutun yapımının devam ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Muhalefet cephesinden 'bu işler nasıl yapılacak' diye soranlara Balıkesir'e gelin, Bundan 20 yıl öncedir bu sosyal konutlar nasıl yapılmış vatandaşına nasıl teslim edilmiş, görürsünüz. 100 bin sosyal konut kapsamında da 3 bin 600 konutumuzu, hem merkezde hem de ilçelerimizde inşasını devam ettiriyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında da Balıkesir'e tam 3 bin 975 konut kazandırıyoruz. Hem merkez hem de ihtiyacı olan tüm ilçelerimizde bu konutların inşasını inşallah en kısa sürede içerisinde başlayacağız. İki yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

- Balıkesir'e yapılan yatırımlar

Balıkesir'e 4 bin konutluk arsa tahsisi yapılacağını belirten Kurum, meydan düzenlemesi konusuna da çok önem verdiklerini anlattı.

Kurum, 45 ilde meydan projelerini yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimizde bundan yaklaşık iki yıl öncesinde Zağnos Paşa Camisi'ni gezdiğimizde Balıkesir'imize yakışacak çok daha güzel bir projeyi bize sundular. Biz de bu kapsamda bu projenin içerisine aldık ve işte bugün de geliyoruz, gururla, onurla bu meydanda vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Osmanlı eseri, yadigarımız, çocuklarımıza emanet bırakacağımız Zağnos Paşa Camisi'nin etrafında çok önemli bir meydan düzenlemesi yaptık."

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Bakan Kurum, Balıkesir'e yapılan diğer yatırımları da anlatarak, "Balıkesir merkezde Milli Kuvvetler Caddesi ve Ali Hikmet Meydanı 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmalarının da ihalesini büyükşehir belediyemiz yaptı. Biz de oraya gerek hibe, gerek kredi, gerek teknik destek vermek suretiyle bu projeyi de Balıkesir'imize kazandıracağız." dedi.

- "Milletimize hizmet götürüyoruz"

Bakan Murat Kurum, Ayvalık'taki Sarımsaklı Plajı'na da değinerek, "Buranın güzelliğine hiçbir şekilde zarar vermeyecek, hiçbir şekilde betonlaşmanın olmadığı, vatandaşlarımızın otopark ihtiyacının giderileceği, yine sahildeki o kumların üzerinde ahşap ünitelerle günlük ihtiyaçlarını vatandaşlarımızın karşılayacağı çok önemli bir düzenlemeyi Ayvalık'a, Sarımsaklı'ya kazandıracağız. Bu kapsamdaki çalışmamıza da hem hibe hem de kredi desteği veriyoruz. Bu noktada da inşallah Sarımsaklı bugünkü halinden çok daha güzel hale gelecek ve orada vatandaşlarımızı en güzel haliyle ağırlıyor olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temelini atacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akabinde de etaplar halinde sosyal konutlarımızın temellerini atmaya devam edeceğiz. İnşallah 2023'ün ilk çeyreğinde bütün sözleşmelerimizi TOKİ Başkanlığımız eliyle imzalayacağız. Vatandaşlarımıza da 2 yıl içerisinde söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı bitirip etaplar halinde teslimini yapacağız. Şunu da net söylemek gerekirse önümüzdeki seçimle ilgili bir kaygımız yok ama şu kaygımız var. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma kaygısı var. Bu kaygıyla çalışıyoruz. Bu kaygıyla üretiyoruz. Muhalefetin bu noktada ne dediği hiç önemli değil. Biz işimize bakıyoruz. Milletimize hizmet götürüyoruz. Eser yapıyoruz, eser siyaseti yapıyoruz ve bu anlayıştan da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız."

Bakan Kurum'a Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da eşlik etti.

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