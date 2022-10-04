4 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ve Malezya Senato Başkanı Rais Yatim ile ayrı ayrı görüşecek.

(Kuala Lumpur)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasındaki, "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MÜSİAD Genel Merkezi'nde Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı ile Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"ne ilişkin Başkent Millet Bahçesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

5- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova'da

- Nebati ile Varank, LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(10.00/16.00)

- Bakan Nebati, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek.

(12.00/12.45)

- Bakan Varank, Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test Kalibrasyon Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Altınova tersaneler bölgesine ziyarette bulunacak.

(12.00/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Trabzon/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini ile eylül ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK, KVKK ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde CP Ankara Otel'de düzenlenecek "Birinci Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi ve Yunus Emre Enstitüsü'ndeki sergileri ziyaret edecek, CSO Ada'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türkiye-Japonya Dostluk Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/14.30-20.00/20.00)

SPOR

1- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta mücadelesinde B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek; A Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.30/Murcia/21.30)

2- FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2. tur grup mücadelesi başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur F Grubu ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Polonya/20.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta mücadelesi başlayacak.