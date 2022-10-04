YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ekim 2022 02:07
Bazı yükseköğretim kurumlan ile yükseköğretim üst kuruluşlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi yarınca karar verilmiştir.
EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (1)
Bazı yükseköğretim kuramlarına ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (2)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız