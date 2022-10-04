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Bu metro ödül oldu: Zamanımız bize kaldı

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Kadıköy ve havalimanı arasındaki yolu 50 dakikaya düşürdü. Sadece havalimanı değil, Kurtköy yolcularının da işini kolaylaştıran metroyla vatandaşlar zamandan tasarruf ediyor

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 04 Ekim 2022 07:25
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Bu metro ödül oldu: Zamanımız bize kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazar günü açtığı Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattı seferlerine başladı. Metro hattının başlangıç noktası olan Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arası yaklaşık 35 kilometre. Metro hattı açılmadan önce vatandaşlar, Kadıköy'den özel araç ya da otobüslerle havalimanına yaklaşık bir buçuk saatte gidiyordu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bu süre iki buçuk saati bulabiliyordu. Ancak metro ile birlikte süre 50 dakikaya indi. Üstelik trafiğe takılma riski de yok.

DİREKT HAVALİMANININ İÇİNE GİDİYOR

23 istasyondan oluşan metro hattını haftanın ilk iş gününde test ettik. Sabah saat 7.00'de ilk istasyon olan Kadıköy'den metroya bindik ve Kadıköy-Sabiha Gökçen Hattını baştan sona gidip geldik. İstasyonlarda, vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için her ayrıntının düşünüldüğünü gördük. Metronun içi son derece ferah ve metrodan havalimanın içine direkt geçiş var. Metrodan havalimanına geçişte yolunuzu kaybetmeniz de mümkün değil, çünkü yönlendirici tabelalar size yol gösteriyor. Tabelalardaki işaretlerle direkt otopark, iç ve dış hatlar, Airport Otel ve iç hatlar CIP salonuna ulaşılabiliyor. İstasyonlar inşa edilirken engelli ve yaşlı yolcular da unutulmamış. İstasyonlarda, yüksek kapasiteli asansörler ve yürüyen merdivenler bulunuyor.

KURTKÖY'E DE ULAŞIM KOLAY

Yolculuk boyunca sohbet ettiğimiz vatandaşlar, zaman kazandıkları için durumdan oldukça memnun. Bu hat sadece Sabiha Gökçen Havalimanı için değil Kurtköy tarafında oturanların da ulaşımını kolaylaştırmış. Havalimanı transit araçlarıyla, ya da Tuzla'dan aktarmayla evlerine ulaşan vatandaşlar, üç saati bulan yolculuktan kurtulmuş.

ÖDÜL OLDU

Kurtköy'de oturan vatandaşlardan Mesude Dirican, "Kadıköy'de çalışıyorum. Bu metronun açılmasını yıllardır dört gözle bekliyordum. Çünkü, önce nadir geçen Pendik aracına binip, oradan metro ya da Marmaray'a aktarma yapıyordum. Akşamları ise üç vesaitle geri dönüyordum. Sabah 10.00'da başlayan mesaim için en geç 07.00'de evden çıkmam gerekiyordu. Bu saati geçirdiğim zaman işe geç kalıyordum. Akşam ise 22.00'den önce evde olmuyordum. Bu metro ilacı bırakın, ödül oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim yapanlara" şeklinde konuştu.

GÜNÜM ÖLÜYORDU

Sürekli seyahat ettiğini söyleyen Ahmet Eryılmaz, metronun kazandırdığı zamana dikkat çekti: "Sabiha'ya gitmek benim için zulüm olmasına rağmen işim dolayısıyla ayda bir seyahat etmem gerekiyordu. Yola çıkacağım günüm ölüyordu. Bu metro bize zaman kazandırdı. Allah yapandan razı olsun."

ÜÇ SAATTE İŞE GİDİYORDUM

Sağlık çalışanı Zeynep Kara ise, "Bu taraftaki bir hastanede çalışıyorum. Normalde üç, bazen dört vesaitle ulaşıyordum. Trafik olduğu zaman yolda üç saatim gidiyordu. Şimdi yarım saatte ulaşıyor olmam benim için büyük bir nimet. Bugün bu kadar kolay ulaşabileceğimi bilseydim birazcık daha uyurdum. Çok beğendim" dedi.

SABAH TRAFİĞİ BİTTİ

Saatten tasarruf ettiğini belirten havalimanı çalışanı Mehmet Çelik, "Ben havalimanı çalışanıyım. Genelde geceleri çalışıyorum. Sabahları otobüsle önce Uzunçayır'a sonra metrobüsle Halıcıoğlu'na gidiyordum. Otobüsün saatleri seyrek ve çok duraktan geçtiği için nöbet sonrası sabahları trafiğe takılıyordum. Şimdi metroya çok sevindim. 30 dakikada Uzunçayır'da olacağım için çok mutluyum" diye konuştu.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Öğrenci olan Ceren Ulusoy da şunları söyledi: "Bu güzergah için ilaç gibi bir şey oldu bu metro. Ben çok sevdim. Yıllardır toplu taşıma ve araçlarla ulaşım sağlıyorduk. Yolun uzak olmasını bırakın, hava kararınca çok tenha oluyordu. Yapanın eline sağlık. Kadıköy'e gitmek bir zulümdü şimdi sürekli gider gelirim artık."

Ayşe Mine Alioğlu

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