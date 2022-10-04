Soylu: Eylemin içinde o terörist de var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dilşah Ercan'ın kendi itirafı ile terör örgütüne mensup olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Soylu, devletin töhmet altında bırakıldığını vurguladı: "Terörist Dilşah Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür. Parmak izi ve diğer patlama düzeneğindeki bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor.

Kılıçdaroğlu, 'Ben devletten bilgi aldım' derken PKK'yı örtülemeye, masasının altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışıyor. Devlet töhmet altında bırakılmakta. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken tek şey var. Milletin karşısına geçip özür dilemeliler."