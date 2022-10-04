Altılı masada liderler daha sık toplanacak

İlk tur görüşmelerinde aylık olarak bir araya gelen genel başkanlar, ikinci tur görüşmelerinde ise daha sık toplanacak. Masanın ortakları, seçim takviminin yaklaşmasıyla çalışmalarına hız verecek, genel başkanlar gerekli gördükleri takdirde toplantıları iki haftada ya da üç haftada bir yapacak.

Masanın paydaşları, yapacakları toplantılarda ilk olarak iktidara gelmeleri durumunda uygulanacak hükümet programını hazırlayacak ve gün gün icraat takvimini çıkaracak. İki ay içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. Millet İttifakı'nın gösterdiği ortak adayın kazanması durumunda cumhurbaşkanının hangi yetkileri kullanacağı da liderlerin imzalayacağı ortak mutabakat metni ile kamuoyuna duyurulacak. Ortak cumhurbaşkanı adayı ile yardımcıları başta olmak üzere birlikte çalışacağı ekibin duyurulması da altı liderin uzlaşmaya vardığı konular arasında yer alıyor.

Altılı masayı oluşturan partilerin üyeleri, genel başkanlarının verdiği talimat doğrultusunda hareket edecek. Parti üyeleri ve kurmaylar, medyaya verdikleri demeçlerde ve parti toplantılarındaki yaptıkları konuşmalarda altı genel başkanın imzaladığı ortak metnin dışına çıkmayacak. Cumhurbaşkanı adayı, seçimleri kazanması halinde de altılı masayı yönetmeye devam edecek.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK ZORUNDA"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bekliyoruz" sözleri başkent kulislerini hareketlendirdi. "Kılıçdaroğlu aday olmazsa, siyaseten intiharı" olur değerlendirmesi yapan AK Parti kaynakları "Kılıçdaroğlu, parti içinden aday gösterilen başka bir ismin kazanması durumunda o koltukta oturamayacağının farkında" açıklamasında bulundu. Altılı masanın toplam oy oranın yüzde 35'lerde seyrettiğini kaydeden parti kaynakları, "CHP ve İyiİ Parti, HDP olmaksızın kazanamayacaklarının farkında. O sebeple Demirtaş'ın içeriden gönderdiği her mesajı tatbik ediyorlar" dedi.

Ferhat Ekinci