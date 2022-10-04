Benzin ve motorine zam geliyor
5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor
Kaynak : NTV
Eklenme : 04 Ekim 2022 09:05
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR
5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.
Benzinin litresiise ortalama 19.25 liradan satılıyor. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız