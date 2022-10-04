Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı Türksat desteğiyle yapılacak

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük kamu ve özel sektör teknoloji buluşması olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, bilgi teknolojileri alanındaki kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Türksat'ın desteğiyle kapılarını açacak konferansta, 40'tan fazla uzman konuşmacı yer alacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek konferansta, kamu kurumlarında dijital dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, 5G, IoT teknolojisi ve stratejileri, blockchain, büyük veri, siber güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, akıllı şehirler-akıllı çevre, artırılmış gerçeklik-yapay zeka, metaverse, dijital çağda yönetişim, dijital etik gibi konular görüşülecek.

Sergi alanlarının yanı sıra birebir görüşmeler ve farklı ağ geliştirme olanaklarıyla konuklarına gün boyu etkileşim olanakları sunacak konferansa 500'den fazla firma ve kurumun katılması bekleniyor.