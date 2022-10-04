Kariyer uzmanlardan 666 sayılı KHK vurgusu
Son zamanlarda kamuoyunda yaratılan dezenformasyona ilişkin olarak kamu kariyer uzmanları derneklerinin çatı örgütü olan Kamu Uzmanları Platformu yazılı bir açıklama yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Ekim 2022 09:47
Açıklanan bildiride farklı özlük haklarına sahip birçok kariyer unvanın 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı özlük hakkına kavuştuğu, bunun neticesi olarak özlük hakları farklılığının kurum değişikliği için bir tercih sebebi olmaktan çıkarıldığı, etkin ve verimli bir kamu yönetiminin tesis edilmesine katkı sağlandığı vurgulanarak söz konusu yapının korunması gerektiği ifade edildi.
İşte Kamu Uzmanları Platformundan yapılan açıklamaMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız