Brent petrolün varil fiyatı 89,40 dolar

Dün 89,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 89,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,05 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günü yapacağı toplantıda arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu.

Yatırımcılar, OPEC+ grubunun, 2020'den bu yana ilk defa yüz yüze gerçekleştireceği toplantıda fiyatları desteklemek için günlük 1 milyon varilin üzerinde üretim kesintisine gidebileceğini tahmin ediyor.

Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

Öte yandan, uzmanlar resesyon beklentileri, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler ve dolar endeksindeki yükselişin fiyatlardaki mevcut dalgalanmaları sürdüreceğini tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi.

UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankasını (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Brent petrolde teknik olarak 89,48 ile 89,56 dolar aralığının direnç, 89,26 ile 89,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.