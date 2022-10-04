Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur
Kaskoda %35'e Varan Meslek İndirimi
Kaskoda %35'e Varan Meslek İndirimi
Sponsorlu İçerik
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
Bahçeli'den EYT açıklaması: Bu yıl bitmeden bu yara kapanacak
Bahçeli'den EYT açıklaması: Bu yıl bitmeden bu yara kapanacak
İçki masasında Kuran-ı Kerim'i yırtıp yakan zanlılar adliyede
İçki masasında Kuran-ı Kerim'i yırtıp yakan zanlılar adliyede
Hakim ve savcı alım sınavı başvuruları başladı
Hakim ve savcı alım sınavı başvuruları başladı
Kariyer uzmanlardan 666 sayılı KHK vurgusu
Kariyer uzmanlardan 666 sayılı KHK vurgusu
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
Covid daha çok erkekleri vurdu
Covid daha çok erkekleri vurdu
Altılı masada liderler daha sık toplanacak
Altılı masada liderler daha sık toplanacak
Libya ile petrol ve gaz anlaşması: Milli parayla ticaret
Libya ile petrol ve gaz anlaşması: Milli parayla ticaret
Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP başörtüsü ile ilgili teklif sunacak
Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP başörtüsü ile ilgili teklif sunacak
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri
Bakan Varank'tan 'asgari ücret' açıklaması: Cumhurbaşkanımız güncellememiz lazım dedi
Bakan Varank'tan 'asgari ücret' açıklaması: Cumhurbaşkanımız güncellememiz lazım dedi
İnekler kesime gitti, süt krizi kapıda
İnekler kesime gitti, süt krizi kapıda
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Gözler Ekim ayında: Çalışma hayatındaki düzenlemeler hız kazanacak
Gözler Ekim ayında: Çalışma hayatındaki düzenlemeler hız kazanacak
Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama
Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama
Gıda sektörüne vergi incelemesi: 106 bin 821 mükellef riskli
Gıda sektörüne vergi incelemesi: 106 bin 821 mükellef riskli
Meteoroloji 17 ili 'sarı' kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji 17 ili 'sarı' kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay metro yatırımı yapılacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay metro yatırımı yapılacak
Müzisyen cinayeti sanığı 3 kamu çalışanı tutuklandı
Müzisyen cinayeti sanığı 3 kamu çalışanı tutuklandı
Eylülde fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu
Eylülde fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda sorun yok
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda sorun yok
Belediye 3 kez işe iade edilen işçileri, 4. kez işten çıkardı
Belediye 3 kez işe iade edilen işçileri, 4. kez işten çıkardı
Erdoğan: Enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz
Erdoğan: Enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz
Bakanlıktan kanserle mücadelede yeni adım
Bakanlıktan kanserle mücadelede yeni adım
Kazaya müdahale eden ekibe otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit
Kazaya müdahale eden ekibe otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit
Kılıçdaroğlu: Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir
Kılıçdaroğlu: Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir
Advertisement
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

Hakim ve savcı alım sınavı başvuruları başladı

2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), başvuruları ÖSYM nin internet sitesinden başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ekim 2022 10:11
Yazdır
Hakim ve savcı alım sınavı başvuruları başladı

ÖSYM'nin duyurusu:

Adalet Bakanlığı Sınavları-1

DUYURU

(04 Ekim 2022)

2022-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının Alınması

2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), 26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde, 4 oturumda uygulanacaktır.

Sınav başvuruları, 04 - 11 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2022-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kılavuz ve başvuru bilgileri

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
SGK'ye sözleşmeli 341 personel alınacak
SGK'ye sözleşmeli 341 personel alınacak
Devlet korumasından yararlanan 958 genç kamuya atanacak
Devlet korumasından yararlanan 958 genç kamuya atanacak
THY'nin kabin memuru alımına 50 binden fazla başvuru
THY'nin kabin memuru alımına 50 binden fazla başvuru
Mülakattan elenen adaydan RTÜK'e 'şeffaflık teşekkürü'
Mülakattan elenen adaydan RTÜK'e 'şeffaflık teşekkürü'
Bakan Koca duyurdu: Hekimlerden Sağlık Bakanlığına rekor talep
Bakan Koca duyurdu: Hekimlerden Sağlık Bakanlığına rekor talep

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmak sadece emekli ikramiye farkı ödenmesini kazandırır.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Memurlar, ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Emeklilikte öğretim görevlisi ile Doçent kadrosu arasında fark olur mu? Emeklilikte, kişilerin bulunmuş oldukları kadro ve görev unvanları esas alınır, kadro veya görev işgal edilmemiş ise aylık ve ikramiye hesaplamasında dikkate alınmaz.
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Herkesten sakladığı kızını ilk kez ortaya çıkardı!

Herkesten sakladığı kızını ilk kez ortaya çıkardı!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara herkesten sakladığı kızı Dila'yı ilk kez ortaya çıkardı.