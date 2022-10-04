Hakim ve savcı alım sınavı başvuruları başladı
2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), başvuruları ÖSYM nin internet sitesinden başladı.
ÖSYM'nin duyurusu:
Adalet Bakanlığı Sınavları-1
DUYURU
(04 Ekim 2022)
2022-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının Alınması
2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), 26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde, 4 oturumda uygulanacaktır.
Sınav başvuruları, 04 - 11 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2022-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Kılavuz ve başvuru bilgileri
Başvuru
Kılavuzu
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