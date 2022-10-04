Türkiye'nin kritik gücü: Elektronik harp ve sinyal istihbarat

Yerli ve milli savunma sanayii dendiğinde akla füzeler, silahlar, SİHA'lar gelse de Türkiye'nin aslında çok farklı sistemlerde de önemli kazanımlar yaşadığı bir dönemden geçiliyor. Bunlardan biri de hiç şüphesiz elektronik harp ve sinyal istihbarat.

Bu konu tek başına dahi son derece önemli olmakla birlikte, dünyanın farklı noktalarında çok başarılı işlere imza atan platformlara sağladıkları destekle de kritik roller üstleniyor.

Türkiye'nin yakın geçmişe kadar insanlı platformlar üzerinden ilerleyen elektronik harp ve sinyal istihbaratı yaklaşımı son dönemlerde insansız platformlara da taşınmaya başladı. Bu imkan ve kabiliyetlere sahip SİHA'ların yanına Marlin örneğinde olduğu gibi insansız deniz araçları da eklendi.

Biz de bu süreci daha yakından anlayabilmek ve söz konusu imkanların neden önemli olduğunu öğrenebilmek için Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan ile bir araya geldik.

[Marlin, elektronik harp yeteneğine sahip dünyadaki ilk insansız deniz aracı.]

Elektronik harp ne demek?

Erkan ile platformların yetenekleri ve bunun sahaya etkilerini konuşmadan önce 'elektronik harp' kavramı için genel bir çerçeve çizmesini istiyoruz. "Elektronik harp günümüz tanımıyla teknolojik olarak karşındakinden üstün olup onu aldatma, köreltme ve etkisiz hale getirme olarak tanımlanabilir" diyor.

Eskiden bu tanım radar sinyalleri üzerinden yapılsa da günümüzde tüm iletişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Erkan, günümüzde platformların iç dijital sistemlerine etki edilmesine kadar ilerlendiğini söylüyor. Haliyle tanım da genişliyor ve 'dijital olarak çalışan her şeye etki etme yeteneği' olarak kendine yer buluyor.

Günümüzde hemen hemen tüm sistemlerin dijital veri alarak çalıştığını düşünürsek bunun ne denli önemli bir husus olduğu daha net görülüyor.

"Sahip olanlar için büyük güç çarpanı"

Son yıllarda elektronik harbin savaş durumlarının dışında da kullanıldığından bahsediyor Kozan Selçuk Erkan ve "Tüm sinyallerin karıştırılması, köreltilmesi, etkisiz hale getirilmesi kritik bir yetenek. Eğer böyle bir yeteneğiniz varsa sadece savaş durumunda değil tansiyonun yükselmediği anlarda da karşı tarafa üstünlük sağlayabilirsiniz. Bu tür teknolojiler sahip olanlar için çok büyük bir güç çarpanı" ifadesini kullanıyor.

Burada ilginç bir örnek veriyor Erkan ve konuyu Ukrayna-Rusya savaşına getiriyor. Süreci yakından takip edenlerin anımsayacağı bir görüntüden bahsediyor. Hatırlanacağı üzere, Rus uçakları kendi özgün konumlandırma sistemlerini Ukrayna güçlerince karıştırıldığı için kullanamıyordu.