Meclis Başkanı'nın makamında Cumhur İttifakı zirvesi

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MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ekim'de Meclis'te açılış konuşmasını yaptıktan sonra Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici ile birlikte Meclis Başkanlığı makamına geçti. Erdoğan'a kabine ve parti yönetiminden isimler eşlik etti.

Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderlere memleketi Tekirdağ'ın köftesi ile simit ve kaşar peyniri ikram etmiş.

Meclis Başkanı'nın ev sahipliği bir buçuk saat sürmüş. Bunun 45 dakikasında Erdoğan, Şentop, Bahçeli ve Destici baş başa görüşmüşler. Peki ne konuşulmuş? Geçen dönemin değerlendirilmesi yapılmış ama daha çok önümüzdeki dönemin üzerinde durulmuş.

SEÇİM KONUSU

Meclis Başkanı Şentop'un makamında yapılan değerlendirmede seçim tarihinin ele alınıp alınmadığını bilmiyorum. AK Parti'de bir ara seçimleri 14 Mayıs'a çekme düşüncesi vardı. Ama daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimindeki iki dönem kuralı nedeniyle muhalefetin bunu istismar edebileceği düşünüldü. O nedenle seçim Mayıs'a mı çekilecek Haziran'da mı yapılacak net değil. Net olan bir şey varsa o da artık erken seçimin olmayacağı.

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