Pratisyen hekim ve öğretmen dahil 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2022 14:27
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Meriç yolu istikametinde durdurdu.
FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki meslekten ihraç edilen pratisyen hekim E.E, öğretmen İ.A. ve R.C. yakalandı.
Otomobil sürücüsü Y.K. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız