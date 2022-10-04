Destici: Biz af konusunda çok netiz, ilkesel bir duruşumuz var

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi vereceklerine yönelik açıklamasını, "Bunu siyasi bir adım olarak; dindar, maneviyatı önemseyen, başörtüsü hassasiyeti olan kesimlerin oyunu almak için yapılmış bir hamle olarak değerlendiriyorum." dedi.

Destici, Sincan Kamyoncular, Minibüsçüler, Otomobilciler, Halk Otobüsçüler Esnafı ve Şoförler Odası Başkanlığında düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Destici, dünya genelindeki enerji krizine dikkati çekerek akaryakıt fiyatlarının yükselmesinden en çok zararı şoför esnafının gördüğünü bildirdi.

Enerji maliyetlerindeki artışa karşı dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de çeşitli tedbirler aldığını dile getiren Destici, "Ama bana sorarsanız, Büyük Birlik Partisi olarak biz diyoruz ki, bunlar yetmez, daha farklı tedbirler alınması lazım, esnafımızın daha fazla desteklenmesi lazım." dedi.

Destici, akaryakıta gelen zammın tüm toplumu etkilediğine işaret ederek "Özel tüketilen, kişilerin hususi otomobillerinde elbette özel tüketim vergisi ve KDV olabilir. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak 'Üretenin ya da esnafın kullandığı akaryakıttan ÖTV ve KDV alınmasın, kaldırılsın.' diyoruz. Esnaf kazandıktan sonra vergisini öder." diye konuştu.

- "Kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda devletin af yetkisi kullanmasını doğru bulmuyoruz"

Af konusuna da değinen Destici, şunları kaydetti:

"Biz af konusunda çok netiz. İlkesel bir duruşumuz var. Kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda devletin af yetkisi kullanmasını doğru bulmuyoruz. Allah bile kulun kula karşı işlediği suçları affetmiyor, 'Kul hakkıyla karşıma gelme.' diyor. Adamın kızını öldürmüş, adamın babasını gasbetmiş, adamın malına çökmüş o adamı devlet niye affetsin? Devlet kendisine karşı işlenen suçlarda af yetkisini kullanabilir ama kişinin kişiye karşı işlediği suçlarda hırsızlık, gasp, adam öldürme, tecavüz, yaralama olsun buralarda devlet affetmemelidir. Hele teröristler, uyuşturucu satanlar ya da teşvik edenler, kadın cinayetleri, çocuklarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren cinsi sapıklar var, gencecik kadınlarımızı hunharca öldüren sapıklar var. Bunları ne affetmesi ya... Bunları darağacında ipte sallandıracaksın ki öbürüne de ibret olacak. Bu ülkenin polisini, askerini, öğretmenini, kundaktaki bebeği şehit etmişleri sen ne affedeceksin. Bırak affetmeyi, bunları bizim idam cezasını getirip darağacında sallandırmamız lazım."

- "Samimi bulmasam da önemli bulmuyorum"

Destici, odadaki programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili hazırladıkları kanun teklifini TBMM'ye sunacakları açıklamasına ilişkin soru üzerine Destici, "Samimi bulmasam da önemli bulmuyorum." dedi.

Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yönetiminde olduğu CHP'nin başörtüsüyle ilgili yasal düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine götürmesini unutmadıklarını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bunu siyasi bir adım olarak; dindar, maneviyatı önemseyen, başörtüsü hassasiyeti olan kesimlerin oyunu almak için yapılmış bir hamle olarak değerlendiriyorum ama öyle de olsa olsun. Bunun için yapılmış olsa da Allah'ın takdiridir, onları bu noktaya getirmişse de bence bu fırsat değerlendirilmeli. Çünkü yarın CHP'nin ne yapacağı belli olmaz. Şu anda aslında anayasal güvence altında. Fırsat bu fırsatken daha sağlam bir şekilde anayasal güvence altına... CHP bunu sırf siyaseten yapıyor."

Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeyle ilgili açıklamalarını da değerlendiren Destici, o konuda da bir ölçü ve çerçeve bulunmadığını belirtti. Destici, bunun tamamen popülist bir politika olduğunu ifade ederek "Kılıçdaroğlu toplumun her tarafından oy alabilecek bir adaydır" algısı oluşturmak için bu helalleşmeleri öne çıkardığını kaydetti.

"Kanun teklifine destek verecek misiniz?" sorusuna Destici, "Teklifi görmedik henüz. Teklifi görelim, inceleyelim, tabii Cumhur İttifakı hassasiyetimiz var, orayla da görüşüp bir karar vereceğiz." dedi.

Destici, kanun teklifi vermenin yeterli olmadığını, o samimiyeti görmek gerektiğini söyledi.