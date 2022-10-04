Konvoyunun önünü kesen çocuklara tekme atılması tepkiye yol açtı
Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki bir araç sürücüsünün, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalışması cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2022 15:41
İlçede meydana gelen olayda, caddeden geçen gelin arabasının önü bahşiş zarfı almak isteyen bir grup çocuk tarafından kesildi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki bir aracın sürücüsünün araçların geçişine izin vermeyen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, söz konusu kişinin tekme attığı çocuğun yere savrulması da yer aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız