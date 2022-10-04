Altının kilogramı 1 milyon 18 bin 200 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 7 bin lira, en yüksek 1 milyon 26 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,2 artarak 1 milyon 18 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 571 milyon 847 bin 291,97 lira, işlem miktarı ise 3.523,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 572 milyon 32 bin 774,2 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve NBGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: