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Bakan Özer: Okullar ile veliler arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırdık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullara yaklaşık 4 milyar liralık bütçe gönderdik ve okulların hesaplarında 1 milyar 400 milyon lira da halen kullanılmayı bekliyor. Böylece okullar ile veliler arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırdık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2022 17:05
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Bakan Özer: Okullar ile veliler arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırdık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 32 derslikli Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ülkenin daha güzel olması için hayatını hiçe sayarak çalıştığını söyledi.

"Dağıtılan ücretsiz kitap sayısı toplam 3,5 milyara ulaştı"

Cumhuriyetin 100. yılına girerken eğitim öğretimle ilgili problemlerin artık konuşulmadığı, her türlü hazırlığın yapıldığı bir eğitim öğretim yılı olması için İstanbul'da 17 Haziran'da okulların kapanmasından bir hafta sonra hazırlıklara başladıklarını anlatan Özer, "153 milyon ücretsiz kitabı tüm okullarımızda hazır hale getirdik. 19 yılda dağıtılan ücretsiz kitap sayısı toplam 3,5 milyara ulaştı." Dedi

"Bu ay içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynağı daha dağıtacağız"

Yıllardan beri eğitim sisteminde kronik bir problem olarak yer alan yardımcı kaynak sorununun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığının devasa bir adım attığına dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"İkinci sınıftan 12'inci sınıfa kadar, siz değerli velilerimizin çocuklarının ilave bir yardımcı kaynak alma külfetine girmeden, 136 milyon yardımcı kaynağı tüm okullarımızda hazır ettik. Bu ay içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynağı daha dağıtacağız. 4 milyon yardımcı kaynağı da Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz dağıtacak. Dolayısıyla ilk kez, dağıtılan ücretsiz kitaplardan daha fazla, yani 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Bu da eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli bir adım."

"Okullar ile veliler arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırdık"

Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların temizliğiyle ilgili yaşanan ciddi sıkıntılar kapsamında bu yıl ilk defa okullar açılmadan bir hafta önce 60 bin temizlik elemanının tüm Türkiye'de çalışmaya başladığını söyledi.

Okullara yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında kırtasiye, temizlik, küçük onarım, donatım ve laboratuvar malzemesi ihtiyaçları için ilk kez bu yıl tüm okullara doğrudan bütçe gönderildiğini belirten Özer, "Bu kapsamda okullara yaklaşık 4 milyar liralık bütçe gönderdik ve okulların hesaplarında 1 milyar 400 milyon lira da halen kullanılmayı bekliyor. Böylece okullar ile veliler arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırdık. Elbette sağda, solda, bazı okullardan bazı iddialar geliyor. Ama bakanlık olarak derhal üzerine gidip gerekli incelemeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"4 bin 506 okulumuzun büyük onarımını tamamladık"

Özer, 19 milyonun üzerinde öğrenci, 1,2 milyon öğretmen, 57 bin 108 okul, 146 bin binanın bulunduğu bir eğitim sistemine sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir köşesinde 4 bin 506 okulumuzun büyük onarımını tamamladık. 198 yeni okul binasını eğitim öğretime hazırladık. 1710 bağımsız anaokulunu eğitim öğretime hazır hale getirdik. Köylerdeki atıl okulları aktif hale getirmek için 2-3 ay gibi kısa sürede 1700'e yakın köy okulunu, köy yaşam merkezlerine dönüştürerek vatandaşlarımızın çocukları ve kendilerinin aynı zamanda eğitim alabilecekleri bir kurum olarak hizmete geçirdik."

İstanbul'u çok önemsediklerini kaydeden Özer, son dönemde kente 20 bin öğretmenin atandığını ifade etti.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulun isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından inşa edildiğini söyleyerek, eğitimle ilgili tüm ihtiyaçlarında Bakan Özer'in yanlarında olduğunu kaydetti.

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Konuşmaların ardından Bakan Özer ve beraberindekiler, okulun açılış kurdelesini kesip sınıfları gezdi.

Törene, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçe protokolü ve davetliler de katıldı.

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