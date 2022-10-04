Kamu-Sen Başkanı Kahveci, Bakan Bilgin'i ziyaret etti

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Kahveci, ek gösterge, vergi dilimleri, sözleşmelilere kadro, promosyonlar, yardımcı hizmetliler gibi birçok konuda, Türkiye Kamu-Sen'in beklentilerini Bakan Bilgin'e iletti.

Sözleşmeli istihdamının kamuda büyük sorunlara yol açtığını belirten Kahveci, "Toplu sözleşmenin gereği olarak hazırlanacak olan sözleşmeli personele ilişkin kanun teklifinde istisnasız olarak bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda kamuoyunun büyük bir beklenti içinde olduğunu bir kere daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

Ek gösterge düzenlemesinin 2023'de yürürlüğe girmesi nedeniyle aksayacak yönlerinin düzeltilmesi için taleplerini Bilgin ile paylaştıklarını açıklayan Kahveci, şöyle devam etti:

"Bu noktada başta teknik hizmetler sınıfı ve genel idari hizmetler sınıfı çalışanları olmak üzere pek çok kamu çalışanının hak ettiği halde 3600 ek göstergeden faydalanamadığını, bazı meslek gruplarında mağduriyetler yaşandığını da dile getirdik. Bu nedenle kadro derecesi bire gelmiş olan bütün kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeden faydalanması gerektiğini, bu konuda bir düzenleme yapılarak 2023 yılında yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini ifade ettik. Bununla ilgili hazırladığımız kanun tekliflerini alternatifli olarak da sayın Bakana sunduk."

Vergi dilimleri konusunda yaşanan mağduriyetleri de dile getirdiklerini aktaran Kahveci, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen değişiklikle asgari ücret kadar olan ücret kısımlarının gelir vergisinden muaf tutulmasının olumlu bir uygulama olduğunu ancak vergi dilimlerinde memur maaşları ile orantılı bir artış yapılmadığı için yeni mağduriyetler oluştuğunu bu nedenle kamu çalışanlarının vergi konusunda büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu ifade ettik. Vergi dilimlerinin mutlak surette ekonomik gerçeklere göre belirlenmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık."

Ekonomik gelişmelere bağlı olarak, daha öncesinde yapılan promosyon anlaşmalarının yetersiz kaldığını ve bunların mutlak surette güncellenmesi gerektiğini ifade ettiğini kaydeden Kahveci, kamuda sayıları 110 bini bulan yardımcı hizmetler sınıf personelinin büyük bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in ise Kahveci'ye "Dile getirdiğiniz bütün talepleri önemsiyoruz. Kamu görevlilerimizin sorunları ve çözümleri noktasında gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Bakanlık olarak bize iletilen her bir sorunun ayrı ayrı takipçisiyiz. Türkiye Kamu-Sen'in bu konulardaki bilgi ve birikimini de son derece önemsiyor ve diyalog mekanizması çerçevesinde karşılıklı olarak sorunları çözüme kavuşturma gayreti içinde olacağız." dediği aktarıldı.