112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı silahlı kavgada öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Derviş Kavak'ın 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2022 21:54
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi eski Hastane Caddesi'nde aralarında husumet bulunan F.K. ile Derviş Kavak (28) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.K, silahla ateş ettiği Kavak'ı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli F.K. polis ekiplerince gözaltına aldı.
Olayda hayatını kaybeden Kavak'ın 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız