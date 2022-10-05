Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Bardağı taşıran son damla olabilir!

Marmara'da beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin korkutan açıklamalar peş peşe geliyor.

Dün gece Marmara Denizi'ndeki Kumburgaz fay kolu üzerinde meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulunan İTÜ Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son dönemece girildiğini söyledi.

KUMBURGAZ FAY KOLU ÇOK ÖNEMLİ

TGRT Haber'de, Mehmet Aydın ile Gündem Özel'de konuşan Görür, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizi'nde minimum 7.2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli." açıklamasında bulunmuştu.

3,1'LİK DEPREM NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bir kez daha İstanbul'da deprem alarmı verildiğini ancak ne zaman olacağının bilinmediğini söyleyen Görür, "Depremin yaklaştığı da bir gerçek" dedi.

Marmara Denizi'nin içerisinde yer alan Kuzey Analdolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem beklediklerini belirten Görür, bu fay hattında 'kilitli' olarak tabir edilen yoğun stres birikimine dikkat çekti.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLUR

Kilitli faylarda önemli depremlerin olmadığını ancak sürekli enerji birikimi yaşandığı için büyük bir depreme neden olabileceğini belirten Naci Görür, dünkü depreme dikkat çekerek "Bu depremler tedirgin edicidir çünkü bu depremler bardağı taşıran son damla rolünü oynayabilir." dedi.

KÜÇÜK DEPREMLER ENERJİ BİRİKİMİNİ AZALTMIYOR

Küçük depremlerin fay hatları üzerinde enerji yükünü azalttığına dair yanlış bir inanç oluştuğunu söyleyen Görür, durumun tam tersi olduğunu ifade ederek Kumburgaz fay kolu üzerinde minimum 7,2 büyüklüğünde bir deprem beklendiğine işaret etti.